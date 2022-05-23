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‘Eyvah Deliriyorum ben haberin olsun' oyunu kahkaya boğdu

Yıldırım Belediyesi’nin Yıldırımlılarla buluşturduğu ‘Eyvah Deliriyorum Ben Haberin Olsun’ tiyatro gösterisi, izleyenleri kahkahaya boğdu.

Yıldırım Belediyesi'nin Yıldırımlılarla buluşturduğu ‘Eyvah Deliriyorum Ben Haberin Olsun' tiyatro gösterisi, izleyenleri kahkahaya boğdu.


Yıldırım Belediyesi, ‘Eyvah Deliriyorum Ben Haberin Olsun' tiyatro ekibini Yıldırım'da ağırladı. Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen iki perdelik komedi tiyatro oyununda kahkahalar havada uçuşurken, gösteri izleyenlerden tam not aldı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sanatın ve sanatçıların yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, “Medeniyetimizin ve güzel ülkemizin fikir ile düşünce hayatına katkı yapan tüm değerlerimizi Yıldırımlı hemşehrilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

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