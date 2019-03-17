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Eyvah Nadir'den kahkaha tufanı

Devlet Tiyatroları Bursa 6.

Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivalinde Ankara Devlet Tiyatrosu ”Eyvah Nadir” oyunuyla tiyatro severler ile buluştu. Geleneksel Türk Tiyatrosunun temel öğelerinden “Meddahlığı” modern biçimiyle sahneye taşımayı başaran Ankara Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Koray Karaca, otuzu aşkın tiplemeyi canlandırdığı oyunda, salonu kahkahaya boğdu. Seyircilerin dakikalarca ayakta alkışladığı Kaeraca;”Çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği Bursa'da 23 sene sonra sahneye çıkmaktan ve bu festivalin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu” dile getirdi.


Festivalin devamında tiyatro severler;26 Mart 2019'a kadar, Arnavutluk'un Volpone Ankara Devlet Tiyatrosunun Cimri, Bursa Devlet Tiyatrosunun Kapılar, Yunanistan'ın Budejovice' ye Dönüş, Romanya'nın Tartışma, Kosova'nın Maskeliler adlı oyunlarını izleyebilecekler.

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