İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fabrika inşaatında dinamit patlatıldı, 2 işçi yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesi Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrika inşaatında kaya kırma işlemi için dinamik patlatılması sonucu 2 işçi ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika inşaatında kaya kırma işlemi için dinamik patlatılması sonucu 2 işçi ağır yaralandı.


Olay, Hamzabey Mahallesi'ndeki mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Bir fabrika inşaatında temeldeki büyük kayayı parçalamak için dinamit patlatıldı. Dinamitin patlamasıyla parçalanan kayadan fırlayan taşlar, işçiler Mert P. (24) ve Volkan Y.'ye (42) isabet etti. Yaralı işçiler, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Volkan Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.