Fabrika inşaatında vinç şaha kalktı

Ölümden dönen işçiler iş makinesinin o halini cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Kestel ilçesine bağlı Barakfakih‘de bulunan bir inşaat alanında gerçekleşti. İnşaat çalışmasında kullanılan dev vinç toprak zeminde dengesini kaybederek adeta şaha kalktı. Ölümle burun buruna gelen işçiler panik yaşadı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken vincin o hali kameraya kaydedildi.