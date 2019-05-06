Fabrika limanına kaçak av baskını

Gemlik Körfezi'nde bulunan bir fabrikanın limanına Mudanya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan baskında, 20 adet kaçak misine ağı ele geçirildi. Gemlik Su Ürünleri Kooperatifinin de gözlemci olarak katıldığı baskında, ağlara el koyulurken, firmada liman şefi olarak görev yapan şahsın, kaçak av yaptığını itiraf ettiği iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, liman çevrelerinin 100 metre çevresinde avlanmanın yasa gereği suç olduğu kaydedilirken, şahısların uzun zamandır liman yanında bulunan bot vasıtasıyla bölgeye ağ attıkları ve kaçak avcılık yaptıkları iddialar arasında yer aldı. Uzun zamandır takipte olduğu kaydedilirken, liman çevresinde yanan ışıklarla avcılığın kolay olduğu ve işin ticarete döküldüğü de iddia edildi.

Yangın dolabında kaçak av malzemeleri

Misine olarak tabir edilen ağlar da yasak olmasına rağmen baskın sırasında kaydedildi. Bottan denize atılmış 5-6 civarında misine ağ da ele geçirildi. Liman çevresinde yapılan aramalarda da kaçak olarak tabir edilen 15 adet misine ağ yakalandı. Baskında en dikkat çeken taraf ise olası bir tehlikeye karşı liman bölgesinde kurulan yangın dolaplarında yangınla alakalı herhangi bir malzemenin bulunmadığı, dolaplara kaçak ağların koyulduğu gözlendi. Olası bir yangında ne olacağı da soru işareti olarak akıllarda kaldı.

Mudanya Sahil Güvenlik Komutanlığı, fabrika limanında ele geçirilen kaçak misina ağlarla alakalı tutanak tutarken, kendisinin avlanmaya izin verdiğini belirlen liman şefi ile alakalı da işlem yaptı. Kaçak ağlara da imha etmek üzere el koydu. Konu ile alakalı firma yetkililerinin açıklamaları bekleniyor.