İhlas Haber Ajansı

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Fabrikanın duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Bursa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil fabrika duvarına çarptı.

Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil fabrika duvarına çarptı. Sürücü, ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Kestel ilçesi Duraner Caddesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre önünde giden aracı sollamak isteyen 34 UUT 50 plakalı otomobil sürücüsü Ercan Y. direksiyon hâkimiyetini kaybederek bir fabrikanın duvarına çarptı. Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ercan Y. ağır yaralı olarak Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Polis ekipleri kaza ile alakalı soruşturma başlattı.

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