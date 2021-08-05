Fabrikaya mal getiren tırın dorsesinden 2 mülteci çıktı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir fabrikaya malzeme getiren tırın dorsesinden Suriye uyruklu iki genç çıktı. Suriyeli gençlerin Bulgaristan'a gönderilme vaadiyle tıra konuldukları belirlendi.

Olay, Orhangazi'de faaliyet gösteren bir otomotiv yan sanayi fabrikası önünde yaşandı. Gemlik'te liman bölgesinden aldığı dorseyi 34 ZN 8580 plakalı tırı ile Orhangazi'ye getiren Kadir G, dorse kapağını açtığında, içeride 2 genç olduğunu fark etti.

Kadir G, durumu önce fabrika yönetimine bildirdi. Ardından polis arandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapaklarını açtıkları dorsede biri Suriye pasaportlu Hüseyin Al Ahmed isimli genç ile ismi öğrenilemeyen bir başka genci buldu.

Dorsede fabrikaya ait malzemeler arasında çantaları ile birlikte bulunan 2 yabancı uyruklu şahıs, ilk incelemesinin ardından Orhangazi Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Polis ekipleri olay sonrası dorse ve araç üzerinde de incelemelerde bulundu. Tır sürücüsü ise dorsenin gümrük bölgesinde olduğunu, kendisine firmadan dorsenin alınarak Orhangazi'deki fabrikaya getirilmesi talimatı verildiğini anlattı.

Bulgaristan'a götürülme vaadi ile kandırılmışlar

Emniyet Müdürlüğünde tercüman eşliğinde ifadeleri alınan 2 Suriye uyruklu genç, kendilerinin Cezayirli birisi tarafından Bursa'dan Bulgaristan'a götürülecekleri vaadi ile dorseye bindirildiğini söyledi. Cezayir uyruklu insan kaçakçısının ise, iki Suriyeli gençten kendilerini Bulgaristan'a kaçırma karşılığı 3'er bin lira aldığı öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.