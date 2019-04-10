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Faciadan dönüldü

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde otomobilin çarptığı kamyonet devrildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin çarptığı kamyonet devrildi. Sürüklenen kamyonet elektrik direğine çarparken, kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.


Kaza sabah saat 09:30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Osmanpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Yunus Emre Didin (23) idaresindeki 16 APD 95 plakalı otomobil, kavşağa hızlı girince, Osmanpaşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan Fahri Altun (48) idaresindeki 16 RCN 67 plakalı kamyonete yandan çarptı. Otomobilin sürüklediği kamyonet devrildikten sonra elektrik direğine çarptı. Her iki sürücü çevreden yetişen vatandaşların yardımı ile araçlarından çıkarıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlar hurdaya döndü. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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