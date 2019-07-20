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Faciadan kıl payı dönüldü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, boş dükkanlara girerek durabildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, boş dükkanlara girerek durabildi.


Kaza, Alanyurt yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 PV 909 plakalı otomobilin sürücüsü Cihan E. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil yol kenarında bulunan bir iş yerine daldı. Kaza sırasında kimsenin yoldan geçmemesi ve dükkanın boş olması muhtemel bir faciayı önledi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Cihan E., İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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