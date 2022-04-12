Facianın teğet geçtiği anlar

Bursa'da demir yüklü tır, viraja hızlı girince devrildi. O esnada karşı şeritten giden motosiklet tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İznik ilçesi çevre yolu Topkapı mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Samet Bozgül (32) idaresindeki 10 DAS 47 plakalı tır, viraja hızlı girince sürücüsünün kontrolünden çıkarak dorsesinde bulunan demirler ile birlikte yan yattı. O esnada karşı şeritten giden motosiklet sürücüsü devrilen tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Tır sürücüsü çevredekilerin yardımıyla tırdan çıkartılırken olay yerine çağırılan ambulans ile tedbir amaçlı İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafiğe bir süre kapanan yol tırın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafiğe yeniden açıldı.

Bu anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.