Bursa'da bir farenin banyo keyfi yaparken cep telefonuyla çekilen görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.

İznik ilçesinde cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde farenin banyo sefası sosyal medyada günün konusu oldu. O anlar Çakırca köyünde bir tarlada kaydedildi. Sıcaktan bunalan bir fare tarlada sulama borusundan akan suyun yanına giderek banyo yaptı. Kendisini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen tarla sahibi Kamil Cengiz'e aldırış etmeyen fare, sulama borusunun üzerine çıkarak bir güzel temizlendi.