Farkındalığı renklerle sağladılar

Bursa'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde farkındalık oluşturulması amacıyla bir haftaya yayılan etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, engelli bireyleri ‘Rengimiz Bir' temasıyla duvar boyama faaliyetinde buluşturdu.

Bursa'da ulaşımdan çevreye, altyapıdan spora kadar her alandaki projeleri dezavantajlı bireyler için ulaşılabilir hale getiren Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların sosyal yaşamın her alanında olması için de farklı etkinliklere imza atıyor. Özellikle engelli bireylere yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen ve bir haftaya yayılan etkinlikler çerçevesinde, ‘Rengimiz Bir' temasıyla duvar boyama faaliyeti organize edildi. Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü, Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Uludağ Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü öğrencileri ve Uludağ Üniversitesi Özel Eğitim Topluluğu'nun katıldığı etkinlikte, Merinos Park'ın iç duvarları adeta tuvale dönüştü. Duygu ve düşüncelerini duvara resmeden engelli vatandaşlar, gönüllerince bir gün geçirdi.

Bursa Kent Konseyi Engeliler Meclisi Başkanı İbrahim Sönmez, bu tür etkinliklerin sosyalleşme adına çok önemli olduğunu belirterek, söz ile ifade etmekte zorlanılan konuların resimle duvarlara işlendiğini söyledi.

Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ressamlarının önceden çizdiği figürleri boyayarak keyifli gün geçiren engelli vatandaşlar, ortaya eser koymanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.