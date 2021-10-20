Farkındalık için pembe fatura

Ekim ayının “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak anılması sebebi ile hastalığa dikkat çekmeyi amaçlayan şirket, faturalarını pembe olarak tasarladı.

Limak Enerji Uludağ Elektrik, meme kanserine dikkat çeken pembe uatura projesini bu yıl da devam ettiriyor. Şirket, hizmet verdiği tüm müşterilerine erken tanının önemine dikkat çeken mesajın da yer aldığı pembe faturaları gönderiyor. “Elle muayene ve mamografi sizi meme kanserinden korur” mesajlı pembe faturaları müşterilerine ulaştıran Limak Enerji Uludağ Elektrik, bu çalışması ile dünyada en sık görülen kanser türleri arasında birinci sıraya geçen meme kanserine yönelik farkındalık oluşturuyor.

“Erken teşhisin önemine dikkat çekmek istedik”

Projenin çok önemli ve değerli olduğunu vurgulayan Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, "Dünya Sağlık Örgütü'nün kanser raporunda üzücü ancak çarpıcı bir durum ortaya çıkıyor. Rapora göre meme kanseri, diğer kanser türlerini geride bırakarak dünyada en çok görülen kanser çeşidi oldu. Bu anlamda kadınların hayatında büyük bir risk teşkil eden meme kanseri için Limak Enerji Uludağ Elektrik olarak 2019 yılında hayata geçirdiğimiz Pembe Fatura projemiz bizim için çok değerli. Elektrik faturalarının vatandaşlarımız tarafından titizlikle takip edilen ve incelenen bir evrak olması sebebiyle bu platformda yer verilen açıklama ve mesajlar da yoğun bir şekilde okunuyor. Her yıl Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda yürüttüğümüz projemiz ile bu kanser türüne yönelik bilinçlendirmeye bir katkı da biz sağlamayı amaçlıyoruz. 5 milyon kişiye 'Elle muayene ve mamografi sizi meme kanserinden korur' mesajının yer aldığı pembe faturalarımızı ileterek, kadınlara yönelik bu sağlık sorununa karşı farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra işlem merkezlerimizde konumlandırdığımız mesaj ve afişler aracılığıyla da bilinçlendirme faaliyetlerini yürütmeye devam ediyoruz. İşlem merkezlerimizde çalışanlarımız, pembe maske ve pembe kurdele takarak da konuya dikkat çekmeyi amaçlıyor. Yüzde 50'den daha fazla kadın çalışan oranına sahip bir şirket olarak kadınların daha sağlıklı bir geleceğe sahip olmaları için bir farkındalık ışığı yakmaya çalışıyoruz” dedi.