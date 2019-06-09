Faruk Çelik'ten Bursaspor açıklaması

Eski bakan Faruk Çelik, Bursaspor'un bu zor döneminde hiç kimseye 'Bursaspor başkanlığına aday ol' ya da 'olma' diye bir telkinde bulunmadığını ifade ederek, "Oluşacak yönetimin arkasında duracak olan Bursaspor potansiyelinin üzerinde yoğunlaştık. Bunun için de çaba harcadık. Bu saatten sonra macera peşinde koşmamak kaydıyla Bursaspor'a kim katkı sağlarsa biz Bursasporlular olarak onlara destek vermek zorundayız" diye konuştu.

Eski bakanlardan Faruk Çelik, Bursaspor ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, "Bursaspor'un bu zor döneminde ben hiç kimseye 'Bursaspor başkanlığına aday ol' ya da 'olma' diye bir beyanda, telkinde bulunmadım. Kimseyle de bu anlamda bir görüşme yapmadım. Benim mücadelem topyekün olarak Bursaspor'a nasıl destek sağlarız mücadelesiydi. Yani oluşacak yönetimin arkasında duracak olan Bursaspor potansiyelinin üzerinde yoğunlaştık. Bunun için de çaba harcadık. Bu saatten sonra macera peşinde koşmamak kaydıyla Bursaspor'a kim katkı sağlarsa biz Bursasporlular olarak onlara destek vermek zorundayız" dedi.