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Fasulye üreticisi fiyatlardan memnun

Bursa’nın İznik ilçesinde taze fasulye hasadı başladı.

Bursa'nın İznik ilçesinde taze fasulye hasadı başladı. Fasulyenin fiyatı 9 TL'den alıcı bulurken, çiftçi fiyatlardan memnun.


Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi'nde taze fasulyeler toplanmaya başlandı. Organik taze fasulye 9 TL'den alıcı bulurken, çiftçinin yüzü gülüyor.


Çiftçi Emrullah Kanlı, 3 dönüm arazisine ektiği taze fasulyelerin ilk hasadını alarak kilogramını 9 TL'den sattığını ifade ederek, “Ürünlerimiz İstanbul'a hale gidiyor. Bu yıl çiftçimiz açısında bolluk ve bereket olacağına inanıyoruz. Gübre, ilaç ve mazotun fiyatlarının artması çiftçiyi zorluyor. Bu sebeple ürettiğimiz malın karşılığını almak epey zorlaşıyor” diye konuştu.


Ayrıca bu yılın yeni mahsullerinden kabak ise 1.50 TL'ye alıcı buldu.

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