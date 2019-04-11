Fatih Akyel: "Başkana kırgınım"

Teknik Direktör Fatih Akyel, geçtiğimiz gün karşılıklı anlaşarak İnegölspor ile yollarının ayrılmasının ardından, İnegölspor Başkanı Eşref Güç'e kırgın olduğunu söyledi.

İnegölspor ile yollarını geçtiğimiz gün ayıran teknik direktör Fatih Akyel, kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Akyel, yönetimle anlaşarak görevden ayrıldığını aktararak, "İnegölspor'daki görevimizi tamamladık. Dün itibari ile yönetimle anlaşarak yollarımızı ayırdık. Yönetim kurulu kararı verilmiş. Saygı duyduk. 7 buçuk aylık burada kaldığımız dönemlerde, elimizden geleni İnegölspor için yapmaya çalıştık. Zaman zaman yapmış olabiliriz, zaman zaman yapmamış olabiliriz. Ama bize verilen imkanlarla en iyisini yaptığımızı düşünüyoruz. Gitmeden önce herkese teşekkür etmek istedim. Sağolsunlar bizden desteklerini esirgemediler. Buradaki süre içerisinde bizi destekleyen bütün taraftarlarımıza, camiamıza, Efsane Maraton'a da buradan çok teşekkür ediyoruz. Çalışan personele, kulüp çalışanlarına çok teşekküre diyorum. Bizi hiç üzmediler. Bizim için güzel bir süreç geçti aslında. Yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyorum. Hepsi birbirinden değerli insanlar. Bazıları bizi zaman zaman kırsa da, hepsi değerli. Biz elimizden geleni yapmaya çalıştık. Memnun olan vardır, olmayan vardır. Hocalar gelir gider. Bundan sonra İnegölspor için her şey daha iyi olur inşallah yönetim kurulu ayrılık sebebi olarak bize bir şey bildirmedi. Sadece karar olarak bize bildirildi. Bizler de teşekkür ettik. Nasıl geldiysek öyle de gidiyoruz" şeklinde konuştu.

"Kırgınlığım Başkanadır"

İnegölspor Başkanına kırgın olduğunu söyleyen Akyel, "Taraftara kırgın değilim, bizi desteklediler. Yönetim kuruluna da teşekkür ediyorum. Benim kırgınlığım bir kişiyedir; Başkanadır. Kendisine de bunu dün söyledim. Yaptığı açıklamanın etik olmadığı, zaman zaman arkamızdan antrenör aradığını, gizli gizli konuştuğunu... Halbuki gizli konuşmaya gerek yok, ben her şeye açığım dedim. Böyle bir şey yapmasına hiç gerek yoktu. Şimdiye kadar toplantı yapmadık hiç. 1 dakika nasılsınız iyi misiniz konuşuldu. Onun haricinde futbolcularımız hep başkanımız nerde, başkanımız nerde dediler. Eğer bir başkan takıma gözükmezse, o takımı doğru yönetemezsiniz" diye konuştu.

Fatih Akyel, kendisine başka tekliflerin olup olmadığı sorusu üzerine şunları söyledi:

"Bu zamana kadar teklif yoktu ama süreç başlayınca 1-2 teklif geldi. Bir üst ligden ve aynı ligimizden teklif var. Biz kendilerine sezon bittikten sonra konuşuruz diye deklare ettik. Bugünden itibaren görüşeceğiz."