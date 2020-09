Fatih Çiplak İnegölspor'da

Lig ekiplerinden Kahramanmaraşspor'dan sol bek Fatih Çiplak ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Basın Sözcü Ozan Can, şunları söyledi:“Yavaş yavaş transfer çalışmalarımızın sonuna doğru geliyoruz. Kulübümüze her anlamda yakışır ve başarıya ulaştıracağına inandığımız oyuncular ile görüşüyor ve anlaşıyoruz. Bu manada Kahramanmaraşspor'dan sol bek Fatih Çiplak ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Kendisi henüz 20 yaşındayken Demir Grup Sivasspor'da profesyonel oldu ve Süper Ligde forma giyindi. Daha sonrada 1.Lig ve 2.Lig takımlarında başarılı bir şekilde mücadele etti. İnşallah bundan kulübümüzün başarısı için mücadele edecek. Ben anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Fatih Çiplak ise “Hedefleri olan bir oyuncuyum ve hedefleri olan İnegölspor'a geldiğim için mutluyum. Burada güzel bir oluşum var. İnşallah bu oluşumun bir parçası olarak, takım arkadaşlarımızla beraber güzel bir sezon geçiririz. Anlaşmanın hem kendi adıma hem de İnegölspor camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”dedi.