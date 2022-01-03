Fatih Sultan Mehmet'in torununun türbesi görenlerin içici acıtıyor

Fatih Sultan Mehmet'in torunu ve 2. Beyazıt'ın kızı Hatice Sultan'ın Bursa'daki türbesi madde bağımlılarının mekanı oldu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet'in torunu ve 2. Beyazıt'ın kızı olan Hatice Sultan'ın türbesi madde bağımlılarının mekanı oldu. 2018 yılında yakıldığında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilen türbenin içler acısı hali görenleri üzüyor.

MHP'li eski meclis üyesi Cemil Aydın, konuyu gündeme taşıyarak, “2018 yılında yakıldığında konuyu gündeme getirip çağrım üzerine Vakıflar Bölge Müdürlüğü gereken restorasyonu yapmıştı. Fakat geçtiğimiz günlerde türbe bahçesinde ateş yakılıp, kitabeler parçalandı. Güvenlik konusunda kalıcı çözüm gerekirken oluşan hasarın bir an önce giderilmesi konusunda Vakıflar Bölge Müdürlüğüne çağrımı geçmişte olduğu gibi bir kez daha ifade ediyorum” dedi.

Geçtiğimiz gün tekrar türbeyi ziyaret eden Aydın, “1 Ocak 2022 saat 17.45'te Hatice Sultan Türbesini tekrar ziyaret ettim. Hafta içi paylaştığım, madde bağımlılarının ortaya çıkardığı tablo aynen yerinde duruyor. Bugün mevcut durumla ilgili tekrar yetkili ve sorumluluk sahibi kişi ve kurumlara çağrımı yineliyorum. Çok geç olmadan lütfen güvenlik konusu başta olmak üzere gereğini kamu adına yerine getirmenizi bekliyoruz” diye konuştu.