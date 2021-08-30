İhlas Haber Ajansı

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Fatih Tekke, takıma iki gün izin verdi

Bursaspor’da millî ara sebebiyle iki gün izne çıkıldı.

Bursaspor'da millî ara sebebiyle iki gün izne çıkıldı. Yeşil-beyazlı takım, Altınordu maçı hazırlıklarına yarın başlayacak.


TFF 1. Lig'in 3. haftasında Eyüpspor'a 2-0 mağlup olan Bursaspor'da futbolculara izin verildi. Morallerin bozuk olduğu yeşil-beyazlı takım, dünü ve bugünü serbest geçirirken, yarın ligin 4. haftasında deplasmanda oynanacak olan Altınordu maçı hazırlıklarına başlayacak. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin bu dönem için hazırlık maçı plânladığı öğrenildi. Bursaspor, ilk üç haftada yalnızca bir puan toplayabildi.

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