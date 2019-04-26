Fatma ninenin son arzusu yerine geldi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, 90 yaşında bastonu ile belediyeye giderek, Osmanlı şehidinin kabrinin düzenlenmesi için başkandan yardım isteyen Fatma ninenin arzusu yerine getirildi.

Yenişehir ilçesine bağlı Kızılköy'de, Osmanlı'nın kuruluş yıllarında uç beyi olan şehit Kızıl Ali Paşa'nın kabri bulunuyor. Kabrin düzenlemesi için Belediye Başkanı Davut Aydın'dan yardım isteyen 90 yaşındaki Fatma Uğurlunun son isteği yerine getirildi. Yaşlı kadının bu arzusunun yerine giderilmesi talimatını veren Başkan Davut Aydın, Kızıl Ali Paşa'nın kabrinde dua ederek Fatma nine ile bir araya geldi.

Başkan Aydın'a dualar eden Fatma Uğurlu, “Allah senden razı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Aydın, mezarlığın duvarlarının mermer yapılacağını ve şehitliğe bilgilendirme yazısı takılacağını söyleyerek, Fatma nineye teşekkür etti.