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Fazlı Tan: “Bu maçtan dersler çıkaracağız”

Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, Altınordu mağlubiyetinin ardından, “Karşılaşma ilk 6’ya girme açısından önemliydi.

Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, Altınordu mağlubiyetinin ardından, “Karşılaşma ilk 6'ya girme açısından önemliydi. Kaybettik ama bu maçtan dersler çıkararak, yarından itibaren hazırlıklara başlayacağız” dedi.


Bursaspor TFF 1. Lig'in 19. haftasında sahasında ağırladığı Altınordu'ya 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, maçı kazanmak için çıktıklarını, kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade ederek, “Maça iyi başladık. İlk yarı 4 net pozisyonumuz vardı, maçı koparabilirdik ama başaramadık. İkinci yarı rakibimiz baskılı oyun ile başladı, o esnada takım savunmasını iyi yaptık. Skor 1-0'ken yine net pozisyon yakaladık ama bunu da değerlendiremedik. Beraberlikten sonra hücumsal anlamda değişiklikler yaptık, risk aldık, arkada boşluklar bıraktık. Çünkü maçı kazanmak istiyorduk. Rakibimizin hızlı atakları oldu, son anlarda yediğimiz golle mağlup olduk, bu maçla ilgili dersler çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

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