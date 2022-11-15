Federasyon seçimlerine Orhangazi'den aday

Orhangazi Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Durmuş Turan BEDFE başkanlığına adaylığını açıkladı. Uzun yıllardır Ömer Ömeroğlulları'nın başkanlığını yürüttüğü Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu'nun Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı 19 Kasım Pazar günü Federasyonun Bursa'daki merkezinde yapılacak. Orhangazi Erzurumlular Derneği Başkanı Durmuş Turan, Pazar günü yapılacak olan Federasyon seçimlerinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Durmuş Turan, adaylığı ile ilgili bir açıklama yaparak federasyonda değişim mesajları verdi. Takdir edersiniz ki son günlerde yaşanan gelişmelerle birlikte, alelacele alınan bir "olağanüstü" seçim kararı dernek başkanlarımız ve hemşehrilerimiz nezdinde tepkiye yol açmış ve “niçin sorusuna halen daha bir cevap bulunamamıştır ifadelerine yer verdiği açıklamasında, Bu sebeple; bu kısa zaman zarfında Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu Başkan Adaylığımın kamuoyu ile paylaşılması sonrası, sosyal medyada dernek başkanlarımızın, hemşehrilerimizin ve dostlarımızın duygularını ve temennilerini belirten paylaşımlarının artması üzerine bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim dedi. Durmuş Turan açıklamasının devamında şu görüşlere yer verdi; Şu kısa hayatımızın en önemli gayesi insana hizmet etmektir. Bunun nerde ve ne şekilde olduğunun hiçbir önemi yoktur. Bu nedenle, Allah'ın takdirini bilmediğimiz ve ne olursa olsun sonucuna her zaman her şartta rıza göstereceğimiz bir meselede sükûnet esas olmalıdır. Nerede bir hemşehrimiz varsa orada dert vardır, hüzün vardır, sevinç vardır. Bizler bu duyguları hep birlikte paylaşarak yasamak için bu yola çıktık. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında başkanlık ve yöneticilik yapmış olmam hasebiyle, edindiğim tecrübeler ile oluşturacağımız güçlü ve dinamik yönetim kurulu üyelerimizle, Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu'nu ( BEDFE) bir adım öteye taşımak istiyoruz. Hemşehrilerimiz ve üyelerimize hizmet için BEDFE Başkanlığına aday olduğumu kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Dayanışmanın, birlik ve beraberliğin yaşatıldığı ve tüm derneklerimizle istişare kültürü ile yönetilecek bir yapıya talibiz. Niyet hayr, akıbet hayr ola inşallah. Tüm hemşehrilerimizin desteklerini bekliyor, hepinize saygılarımı sunuyorum ifadelerine yer verdi.