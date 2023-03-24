Fen lisesi öğrencilerinden büyük başarı

Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na katılan Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi öğrencileri biyoloji ve psikoloji alanında bölge finallerine kaldı.

Bursa ve ilçelerinden birçok öğrencinin okuduğu Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi birçok önemli projeye imza atıyor. Fen lisesi öğrencileri 9. sınıf öğrencileri Ayşe Ecrin Turmaz ve Zeynep Keskin, bilişim teknolojileri öğretmeni Şükran Akpınar danışmanlığında psikoloji alanı değerler eğitimi tematik alanında hazırladıkları “Otantik öğrenme etkinliklerinin çocukların bilimsel, duygusal ve bedensel empati düzeylerine etkisi” başlıklı proje ile bölge finallerine katılmaya hak kazandı.

Ayrıca okulun 11. sınıf öğrencilerinden Yağız Cankara, biyoloji öğretmeni Sevilay Çakır danışmanlığında biyoloji alanı tarım ve hayvancılık teknolojileri tematik alanında hazırladığı “Bilecik Çukurören Biberinin Çoğaltımı ve Ex Situ Korunması” başlıklı proje ile bölge finallerine katılmaya hak kazanırken velilerden okulu bölge finallerinde temsil edecek öğrencilere ve öğretmenlere tebrik mesajları yağıyor.