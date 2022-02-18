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Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef derbisinde maç durdu

Basketbol Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Finali’nde oynanan Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef mücadelesi çıkan olaylardan dolayı durdu.

Basketbol Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde oynanan Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef mücadelesi çıkan olaylardan dolayı durdu.


Bursa Tofaş Spor Salonu'nda oynanan Basketbol Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Final maçlarının ilki olan Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef maçının üçüncü periyodunda sahaya atılan patlayıcı madde ve kötü tezahüratlardan dolayı hakem maçı durdurarak, tribünlerin boşatılması kararını verdi. Tribünler boşalınca maçın kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.


Dışarıda polis ise geniş güvenlik önlemleri aldı. Taraftarlar tahliye ediliyor.

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