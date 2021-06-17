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Fenerbahçeli eski futbolcu Mirkoviç'in oğlu Denis Meriç, TECO Karacabey Belediyespor'da

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Lig'de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Sırbistan 1. Lig takımlarından OFK Zarkovo'dan Denis Meriç'i transfer etti.


TECO Karacabey Belediyespor, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Zoran Mirkoviç'in oğlu olan ve stoper ile orta sahada oynayabilen Denis Meriç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, transfer ilgili yaptığı açıklamada, "Stoper ve orta saha mevkiinde oynayabilen Sırbistan 1. Lig takımlarından OFK Zarkovo'dan Denis Meriç'i transfer ettik. Her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.

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