İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe'ye Bursa'da taraftar morali

Bursaspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maç için şehre gelen Fenerbahçe kafilesini sarıl-lacivertli taraftarlar meşalelerle karşıladı.


Sarı-lacivertli takım yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Bursaspor ile karşılaşacak. Maç öncesinde konaklayacağı otele gelen Fenerbahçe kafilesine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Takım otobüsünün gelişinin ardından meşalelerini yakan taraftarlar takım lehine tezahüratlarda bulundu. Ayrıca taraftarlar kaptan Volkan Demirel'e otele girerken çiçek verirken, Teknik Direktör Ersun Yanal'a da büyük ilgi gösterdi.


Fenerbahçe'de cezalı Islam Slimani ile Eljif Elmas ve sakatlıkları bulunan Harun Tekin, Erten Ersu, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin ile Diego Reyes, Alper Potuk kadroda yer almadı.


Ersun Yanal tezahüratları üzerine taraftarların yanına gelen Fenerbahçe A Takımı İdari Menajeri Volkan Ballı, “Futbolcuların hepsinin dinlenmesi gerekiyor. Hepinize teşekkür ediyorum, coşkulu karşılama yaptınız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.