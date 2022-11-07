Fenomenler Yıldırımlı gençlerle buluştu

Yıldırım Belediyesi, sosyal medyada ürettiği içeriklerle gençlerin sempatisini kazanan Mustafa Akan, Adem Metan ve Hakkı Alkan'ı Yıldırımlı gençlerle bir araya getirdi.Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gün boyunca ağırladığı içerik üreticilerine ilçede yapılan çalışmaları, hizmetleri anlattı. İçerik üreticileri ayrıca Yıldırım'ın dünyaca ünlü tarihi mekanlarını da gezerek, Yıldırım Belediyesi'nin ihya çalışmalarını yakından gördü. Konuklar, Cumalıkızık, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi, İklim ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Balaban Mesire Alanı, Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi ve Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi ziyaretlerinin ardından Barış Manço Kültür Merkezi'nde ‘Dijital Çağda Genç Olmak' konusu üzerine genç katılımcılarla sohbet etti.

Programa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk, Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, meclis üyeleri ve gençler katıldı. Gençlerin tercihleri ve yönelimlerinin göz önünde bulundurularak tecrübe paylaşımlarının aktarıldığı program, dinleyenlerinden tam not aldı. Program sonunda Başkan Oktay Yılmaz ve konuklar, Yıldırım ile ilgili sorduğu sorulara doğru cevap veren katılımcıları ödüllendirildi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bir şehri şehir yapanın aslında insanın kendisi olduğunu ve yapılan yolların, dönüşümlerin, yeşil alanların, kütüphanelerin ancak insanla buluşunca anlam ifade ettiğini söyledi.İnsanı önceleyen projelere öncelik verdiklerini aktaran Başkan Yılmaz, şöyle konuştu:

“Bizler de Yıldırım Belediyesi olarak bu anlamda insanı önceleyen projelere imza atıyoruz. Gençliğe âşık olduğumuz için işe gençliğe yönelik yatırımlardan başladık. Bursa'nın en güzel kütüphanesi olan Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'ni ilçemize kazandırdık. Geçtiğimiz hafta da uyumayan kütüphanelerimizin ikincisini açtık. Yine TEKNOFEST'e hazırlanan gençlerimizin yanlarında olmaya devam ediyoruz. Bunların yanı sıra Yıldırım'a yeni spor merkezleri kazandırıyoruz. Sporu yalnızca fiziksel bir eğitim olarak görmüyor, evlatlarımıza takım ruhunu aşılamaya, disiplinli olmayı, kazanmayı ve kaybetmeyi öğretiyoruz. Biliyoruz ki gelecek asır Türkiye'nin asrı olacak. Çünkü Türkiye barışı, selameti, insanlığı temsil ediyor. Türk aklı dünyanın vicdanını temsil ediyor. Ukrayna ve Rusya Savaşı'nda görüyoruz ki tüm dünyada bu diyaloğu oluşturacak, dünyanın vicdanı olacak tek ülke Türkiye. İşte bu aklı da gençlerimiz oluşturuyor. Bu topraklarda geçmişten aldığımız ilhamla bunu inşa edeceğiz inşallah. Dünyanın ve bölgemizin Türkün aklına ve vicdanına ihtiyacı var. Türkiye'nin aklı ve vicdanı gençlerimizdir.” Program, Başkan Oktay Yılmaz ve misafirlerin kültür merkezi girişinde kurulan TEKNOFEST stantlarını ziyaret etmesiyle sona erdi.