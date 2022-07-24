Festival coşkuyla devam ediyor

İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali coşkuyla devam ediyor. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Bizim kültürümüz, sahip çıkılması gereken bir kültür” dedi.

İnegöl Belediyesi tarafından bu yıl 35'incisi düzenlenen Uluslararası Kültür Sanat Festivali tüm hızıyla sürüyor. 16 Temmuz'da startı verilen festivalin 8. Gününde Rıdvan Sayın'ın sahne aldığı İnegöl Türküleri konseri gerçekleştirilirken, hemşeri dernekleri çadırlarında da eğlence devam etti. Her köşesinde ayrı bir eğlence, etkinlik ve kültürün yer aldığı festivalde binlerce vatandaş keyifli bir gece yaşadı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, kültürlerin yaşatılmasının önemine dikkat çekti. Başkan Taban, “Burada bu coşkuyu ve kalabalığı görünce, maksat hasıl oldu diye düşünüyorum. Kültürümüze ait halk dansları, oyunlar ve geleneklerimizin burada canlandırılması, yaşatılması hedefimize ulaştığımızın da bir göstergesi. Sizler sivil toplum kuruluşlarımız olarak yeter ki kültürlerinizi yaşatmaya devam edin, bizler de bu minvalde gereken desteği sunmaya hazırız. Çünkü biz gücümüzü geçmişimizden alıyoruz, kültürümüzden, örf ve adetlerimizden alıyoruz. Eğer burayı boş bırakırsak bize farklı şeyleri pazarlamaya başlarlar ve onları yaşamaya başlarız. Bizim kültürümüz, sahip çıkılması gereken bir kültür” dedi.