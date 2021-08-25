Festival'de Della Miles rüzgarı

Uluslararası Bursa Festivali'nde, hem sahne performansı hem de şarkılarıyla herkesi mest etti. Özhan Marketler Zinciri'nin sponsorluğunda düzenlenen konserde Bursalılar kendinden geçti.

Uzun yıllar Michael Jackson ve Whitney Houston'ın vokalistliğini yapan Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Della Miles, söylediği Türkçe ve yabancı şarkılarla Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda izleyenleri büyüledi. Dansçılarıyla yaptığı sahne şovuyla seyircilerin beğenisini toplayan Miles, seslendirdiği Şebnem Ferah'ın "Sil Baştan" şarkısıyla ayakta alkışlandı. Uzun yıllar iki ünlü starla birlikte dünyanın dört bir tarafındaki festivallerde şarkılarını seslendiren Miles, Bursalı müzikseverlere muhteşem bir gece yaşattı. Zaman zaman şarkılarını seyircilerin arasına inerek onlarla birlikte söyleyen Miles, bu güzel gecenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Özhan Marketler Zinciri'nin sponsorluğunda yapılan konser renkli görüntüler sahne oldu. Mağazalar Zinciri Kurumsal İletişim Müdürü Ayşen Yılmaz, "Bursamızda sadece faaliyet gösterdiğimiz market sektöründe değil kültür sanat projelerinde de yer almaktan ve bu organizasyona sağladığımız katkıdan dolayı gurur duyuyoruz. Bu sahnede unutulmayacak saatler ve müzik coşkusu yaşadık. Markamız mutluluğa önem veriyor, bunu her fırsatta dile getiriyoruz. Türkiye olarak geçirdiğimiz sıkıntılı dönemlerden sonra müşterilerimizin ve Bursalıların bu akşamki mutluluğuna şahit olmak bizim için çok değerliydi. Kültür sanat faaliyetleri şehrimiz için çok kıymetli. Dünyanın ve ülkemizin renklerini Bursalılarla buluşturmak için kültür ve sanat projelerine desteğimiz sürecek" diye konuştu.

Konser öncesi ünlü sanatçıyı kuliste ziyaret eden Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) Başkanı Özer Matlı, Miles'e bugünün anısına BKSTV logolu Hacivat - Karagöz plaketi hediye etti.