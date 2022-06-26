Bursa Festivali'nde 60. yıl coşkusu devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından, Kültür Bakanlığı'nın destekleriyle, Atış Şirketler Grubu Ana Sponsorluğu' nda gerçekleştirilen festivalde "Yüzyüzeyken Konuşuruz" fırtınası esti.

Konser öncesi etkinlik sponsoru Erikli Kurumsal İletişim Sorumlusu Mehmet Yavuz ile Atış Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Atış, grup üyelerine festival özel plaketi sundular.

Türkçe alternatif rock müziğinin son dönemdeki en parlayan grubu "Yüzyüzeyken Konuşuruz" muhteşem şarkılarıyla Açıkhava Tiyatrosu'nda adeta fırtına estirdi. Konserine sevilen parçası "Kadıköy Kızı" ile başlayan grup muhteşem bir alkışla karşılandı. İndie-folk olarak adlandırdıkları müzik tarzlarıyla özellikle Z kuşağının radarına giren grup, gece boyunca gençlerin dilinden düşürmediği şarkılarını Bursalı hayranları için söyledi. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda adeta kapalı gişe sahne alan grup, son dönemin en popüler şarkısı "Sen varsın diye"yi binlerce hayranıyla birlikte seslendirdi. Gruba telefon ışıklarıyla eşlik eden gençler, Açıkhava Tiyatrosu'nda görsel şölene imza attı. Pandemi sonrası yayınladıkları "Son seslenişim" ve "Sen varsın diye" parçalarının ardından, birkaç ay önce sözü ve bestesi Kaan Boşnak'a ait "Gençliğimi geri ver" şarkısıyla hayran kitlesini genişleten grup, yaklaşık 3 saat boyunca sahnede kaldı.

Büyük çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu seyirciler, grubu tüm konser boyunca ayakta izledi. Muhteşem gecenin sonunda hayranları grubu, alkışlar ve tezhüratlarla uğurladı.