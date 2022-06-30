Festivalin son gününde Bursa Kadın Koroso rüzgarı esecek

Uluslararası Bursa Festivali, dernek çatısı altında faaliyetlerini sürdüren , Bursa Nilüfer Kadın Korosu'nun bugün BKST Özel Konseri ile son bulacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla BKSTV tarafından gerçekleştirilen, yurt içi ve yurt dışından çeşitli sanatçıların katıldığı festival finalinde, Bursa Nilüfer Kadın Korosu'nun farklı müzik türlerini danslarla harmanlayacağı konseri yine izleyenlerin gönüllerini fethedecek.

Bu akşam gerçekleştirilecek konserin 166.konser olduğunu ifade eden ,BKSTV yönetim kurulu üyesi ve koro şefi Dr.Aysel Gürel, “Bugüne kadar yaptığımız konserler sosyal projeler yararına ve ücretliydi.Ama bu özel konserin özellikle ücretsiz olmasını arzu ederek bu final akşamında tüm Bursalılarla buluşalım istedik” dedi.

60 yıllık Uluslararası Bursa Festivali tarihinde ilk kez bu konseptte bir Türk korosunun sahne alacağını ifade eden Gürel, “17 Yıldan beri süren çalışmalarımızı her geçen gün daha da geliştirerek bugünlere geldik. Koromuz değil Bursa, Türkiye, hali hazırda dünyanın tek korosu olma özelliğini taşımaktadır. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde bu çeşitlilikte bir koro yok .Gerek korist sayısı, gerek seslendirilen çok farklı müzik türleri,gerek konserlerin sosyal projeler yararına gerçekleştirilmesi,konserlerin danslarla şov görünümünde olması ve interaktifliği bu koroyu dünya korosu yapmıştır.O yüzdendir ki Türkiye'nin doğusundan-batısına,kuzeyinden-güneyine farklı şehirlerde konserler verdik.Ayrıca bu farklılığımızla dünyanın 7 ülkesinden (Yunanistan, Bulgaristan,Makedonya, Hollanda, Letonya, İtalya ve Portekiz)davet alıp, konserler verdik.Türk kültürü,Türk müziği ve Türk kadınını bu ülkelerde tanıtıyor olmaktan çok mutluyuz.Tüm bu etkinlikleri gönüllü olarak gerçekleştirmemizle medyamızın bize verdiği ‘Gönüllü Kültür Elçileri' ismininden de gurur duyuyoruz.Ayrıca Uluslararası Adana Portakal Çiçeği festivaline davet edilen tek koroyuz.Her yıl bu festivale katılmaktan da çok keyif alıyoruz.Fanlarımız oluşmuş” diye konuştu.

Koronun,dünya korosu olması ile Uluslararası Bursa Festivali'de sahne almasının uygun bulunduğunu ifade eden Gürel “Bu akşam festivale yaraşır çok güzel bir konser olacak. Tüm Bursa halkını bekliyoruz”dedi.