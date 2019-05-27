Fethiye Belediyesi'nden Nilüfer'in örnek projelerine inceleme

Nilüfer Belediyesi'nin örnek çalışmalarını yerinde incelemek için gelen Muğla'nın Fethiye Belediyesi heyeti, Başkan Turgay Erdem'i ziyaret ederek, çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Hayata geçirdiği projelerle Türkiye'de adından söz ettiren Nilüfer Belediyesi, bu kez Fethiye Belediyesi'ne örnek oldu. Fethiye Belediyesi'nden bir heyet Nilüfer Belediyesi'nin projelerini yerinde incelemek için Nilüfer'e geldi.

Heyet ilk olarak Başkan Turgay Erdem ile makamında bir araya geldi. CHP'nin eski Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Sibel Özer ile Zafer Yıldız'ın da hazır bulunduğu ziyarette Fethiye Belediyesi Başkan Yardımcısı Güzide Özkaya, Başkan Danışmanı Yavuz Başateş, Kültür Müdürü Halime Ok ve Fethiye Belediye Meclisi'nin CHP'li Üyesi Gözde Hoşafçı, Turgay Erdem ile görüştü.

Fethiye'nin, 31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerin ardından Başkan Alim Karaca ile sosyal belediyecilik anlayışıyla tanıştığını ifade eden Başkan Danışmanı Yavuz Başateş, “Bu bize gurur verirken aynı zamanda ciddi sorumluluk yüklüyor. 5 yıl boyunca çok çalışarak halkın güvenini boşa çıkarmamalıyız. Fethiye'yi sosyal belediyecilik anlayışıyla yöneterek, hak ettiği değeri kazandırmaya çalışacağız. Nilüfer Belediyesi gibi örnek çalışmalara imza atan kurumlar bize çalışmalarımızda ışık tutacaktır” dedi.

Ziyaret için teşekkür eden Başkan Turgay Erdem de, uygulamaları paylaşmaktan mutlu olacaklarını belirtti. Nilüfer Belediyesi olarak herkese kapılarının açık olduğunu ifade eden Başkan Erdem, bugüne kadar birçok kurum tarafından çalışmalarının mercek altına alındığını ifade etti.

Ziyaretin ardından Fethiye Belediyesi heyeti, Nilüfer Belediyesi'nin Dernekler Yerleşkesi, Kent Bostanları, Oyun Engel Tanımaz Parkı gibi örnek uygulamaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.