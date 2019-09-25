Fethiyeli öğrenciler kütüphanelerine kavuştu

Nilüfer Belediyesi tarafından Fethiye İlköğretim Kurumları'na yapılan kütüphane açıldı.

Eğitime verdiği desteklerle örnek olan Nilüfer Belediyesi, bu kez Fethiye ilköğretim Kurumları'na katkıda bulundu. Okulun kütüphanesi hizmete açıldı. Düzenlenen törene Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Muharrem Tüfekçi ve davetliler katıldı. Kitap okumanın ve kütüphanelerin değerini en iyi bilen belediye olarak, okullara katkıda bulunmaktan onur duyduklarını ifade eden Başkan Turgay Erdem, “Fethiye Okulları'nın öğretmen ve öğrencilerinin de kitaba, kütüphaneye değer verdiğini görüyorum. Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri'nde yaptığımız etkinliklere de Fethiye Okulları'nda eğitim gören öğrencilerimiz her zaman ilgi gösteriyor. Hatta düzenlediğimiz yarışmalarda derece alan öğrencilerimiz var. O nedenle Nilüfer Belediyesi olarak biz de Fethiye Okulları'nda kütüphane oluşmasında elimizden gelen desteği vermeye çalıştık. Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri'nde görevli arkadaşlarımız yaz döneminde kütüphane hazırlıkları sırasında okulu ziyaret ederek deneyimlerini paylaştı. Okulun öğretmenleri de Misi Çocuk Kütüphane'mizi ziyaret ederek incelediler ve görüş alışverişinde bulundular” dedi.

Kütüphaneye 500'e yakın kitapla desteği verdiklerini ifade eden Turgay Erdem, “Kütüphanelerimizdeki çocuk dergilerini de düzenli olarak bu kütüphaneye yönlendireceğiz. Kütüphanemize ilerleyen zamanlarda da desteğimiz olacak, yeter ki çocuklarımız okusun. Kütüphaneler eğitimin önemli bir parçası. Bizler Nilüfer'e 5 kütüphane kazandırdık. Bu Türkiye için örnektir. Çünkü Türkiye'de 121 ilçede hiç kütüphane bulunmuyor. Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri'nin üye sayısı 42 bini aştı. Bu kadar kişiyi kitapla buluşturmak mutluluk verici. Kütüphanelerimizde düzenlediğimiz söyleşiler, atölyeler ve öğrencilere yönelik yarışmalarda da binlerce çocuk, genç ve yetişkinle buluştuk. Nilüfer Belediyesi olarak eğitim konusu bizim önceliğimiz” diye konuştu.

Başkan Turgay Erdem öğrencilere kitap hediye etti. Açılışta Fethiye Gönüllü Kadınlar Derneği de kütüphaneye kitap bağışladı.