Fetih gününden uzay yolculuğuna

Osmangazi Belediyesi, öğrencilerin akademik becerilerine bilimsel destek vermek ve toplumda bilim insanına karşı olumlu bakış açısı kazandırmak hedefiyle düzenlenen ‘4007 TÜBITAK Bilim Şenliği' programına ev sahipliği yaptı.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde bu yıl ilk kez gerçekleşen ‘Uzay Yolcusu Kalmasın' temalı bilim şenliğine; Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Beytullah Seferler ve Kenan Kır'ın yanı sıra Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, okul müdürleri, öğretmenler ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Renkli görüntülerin yaşandığı programın açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler, şehrin marka değeri olan Fetih Müzesi'nde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. 13-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek bilim şenliği ile ilgili bilgiler veren Seferler, “Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri ve öğretmenleriyle 7'den 77'ye tüm hemşehrilerimizi kapsayan 47 atölye, 7 seminer, 5 gösteri, 2 yarışma ile 3 sergi şeklinde çalışmalar yapılacak. Sizlerin de bildiği gibi milli teknoloji hedefleri doğrultusunda havacılık ve uzay teknolojileriyle, dünyadaki on büyük ekonomiden biri olma hedefindeki ülkemiz; yerli uçak, İHA ve uydu projelerini başlattı. Uzay ve havacılık farkındalığının artırılması, milli çalışmaların tanıtılması, genç nesillere uzay havacılık teknolojilerinin sevdirilerek bu alanlarda oluşturulacak temellerin atılması amacıyla yapılan bilim şenliğinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

TÜBITAK Bilim Projeleri'nin öğrencilerin ilgili alana yönelik başarı ve tutumlarını olumlu yönde etkilediğini söyleyen Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer de, bu etkinliklerle öğrencilerin gizli kalmış yeteneklerini ortaya çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. Desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a da teşekkür eden Çokgezer, “İlçemizde ilk defa gerçekleşecek ‘Uzay Yolcusu Kalmasın' Bilim Şenliği ile şehrimizde bilim ve teknoloji kültürünün gelişmesi desteklenecektir. Şenlik süresince katılımcılarımızın uzay ile havacılık konusunda ülkemizdeki gelişmelerin farkına varmaları ve gelişmeleri takip etmeleri sağlanacaktır. Bu proje ile gelecekteki bilim insanlarına bir nebze olsa da ışık olmayı temenni ediyorum” diye konuştu.

Osmangazi Kaymakamı Ali Partal ise yaptığı konuşmada, “Bizler, bu projede çocuklarımızın ve gençlerimizin dikkatini buraya çekebilmeyi, farkındalık oluşturabilmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, öğrencilerimizin ülkemizde uzay ve havacılık konusundaki teknolojik gelişmelerin farkına varmalarını sağlamak, hedefleri için hayallerine yeni pencereler açmalarına yardımcı olmak istiyoruz. Bu anlamda, toplumumuzun her kesimine hitap eden çalışmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik de, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her birinin iyi bir eğitimle yarınlara hazırlanması ve ülkelerine faydalı bireyler olması hepimizin en büyük arzusudur. Çocuklarımızın ve gençlerimizin ufkunu açma hedefiyle gerçekleştirilen bu tarz etkinlikler, inşallah geleceğin bilim insanlarına ilham kaynağı olacaktır” dedi.

Konuşmaların ardından Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan mehter takımınını gösterisi katılımcıları mest etti. Programın açılış kurdelasının kesilmesinin ardından protokol üyeleri çeşitli deneyleri izleyerek, atölye etkinliklerini ziyaret etti.