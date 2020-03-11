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Fetih Kupası heyecanı sürüyor

Osmangazi Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği Mahalleler Arası Fetih Kupası Futbol Turnuvası, bütün heyecanıyla devam ediyor.

Osmangazi Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenlediği Mahalleler Arası Fetih Kupası Futbol Turnuvası, bütün heyecanıyla devam ediyor.


Altınova Spor Tesisleri'nde 23 Şubatta açılışı yapılan Fetih Kupası'nda 25 mahalleden 300 sporcu mücadele ediyor. Mahalle muhtarlarının öncülüğünde oluşturulan takımlar, birbirleriyle kıyasıya mücadele ederken, Fair-Play'den de ödün vermiyor. Turnuvadaki her maç öncesinde şehitler için saygı duruşu yapılırken, hep bir ağızdan İstiklâl Marşı okunuyor. Takımlar, gol sevinçlerini de asker selâmı vererek yaşıyor.


Turnuva maçlarını yakından takip eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, “Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz Fetih Kupası, mahallelerimiz arasındaki birlik ve beraberliği pekiştiriyor. Çok heyecanlı maçlar izliyoruz. Bu turnuvada kazanan dostluk olacak. Bütün takımlarımıza başarılar diliyorum” dedi.


4 ayrı grupta oynanan maçlar sonunda grubunu ilk 2 sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek. Turnuvanın disiplin kurulu, TFF İl Temsilcisi Mustafa Beşen, Osmangazi Kulüpler Birliği Başkanı Zafer Akman, Mahalle Koordinatörü Asım Çakır ve Hakem Kurulu Başkanı Erdinç Derya'dan oluşuyor.

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