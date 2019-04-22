Fetih Müzesi, 7 ilin valisini ağırladı

Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerinden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, 7 vilayetin valilerini ağırladı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen koordinasyon toplantısı için Bursa'ya gelen valiler, Fetih Müzesi'ni de ziyaret etti. Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, Bilecik, Sakarya, Balıkesir, Kocaeli, Kütahya, Çanakkale ve Yalova Valileri, dünyanın tam panoramik en büyük müzesine hayran kaldı. Misafir valiler, Bursa'nın fethinin 3 boyutlu anlatıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde ilk olarak Osmanlı döneminin önemli olaylarının resmedildiği 16 tabloyu inceledi. Daha sonra Diriliş Ertuğrul Dizisi kostüm ve aksesuarlarının yer aldığı sergiyi gezen valiler, kubbe bölümüne çıktıklarında ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bursa'nın fetih gününü yansıtan panoramik resmi hayranlıkla inceleyen valiler, bu muhteşem eseri kazandırdığı için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti.