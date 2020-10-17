Fetih Müzesi dünya vitrinine çıktı

Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl Bursa'da düzenlenecekken salgın dolayısıyla sanal ortamda gerçekleştirilen ‘29. Uluslararası Panorama Konseyi Konferansı' başladı. Sanal ev sahibi olarak konferansın açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'da tarihi ve turistik bir aksın oluşturulmasına destek olacak ve 3 medeniyetin izlerini taşıyan tarihi mirası yaşatmayı hedeflediklerini söyledi.

Panorama müzeciliği olgusunun geçmişini, şimdiki durumunu ve geleceğini dünya çapında birbirine bağlamayı hedefleyen Uluslararası Panorama Konseyi (IPC) tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası Panorama Konferansı'nın 29'uncusu Osmangazi Belediyesi'nin sanal ev sahipliğinde başladı. 3 gün sürecek olan konferansa; Uluslararası Panorama Konseyi Başkanı Seth Thompson ve Genel Sekreter Thiago Leitao de Souza'nın yanı sıra 50 ülkeden 57 panorama uzmanı, akademisyenler, müzeciler, küratörler ve kültürel miras uzmanları katıldı. Katılımcılar dünyanın çeşitli şehirlerinden Zoom programı üzerinden konferansa katılım sağladı.

“Karanlıkta kalmış bir döneme ışık tutuyoruz"

Konferansın açılışında yaptığı konuşmasına, online gerçekleşen konferansa sanal ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yine de gelecek yıllarda konferansı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleştirmek için davette bulundu. Bursa'nın merkezinde yer alan, tarihi ve kültürel mirası mekanları zengin olan Osmangazi Belediyesi olarak bu anlamda hem şanslı olduklarını hem de büyük sorumluluk taşıdıklarını ifade eden Başkan Dündar, “Bu farkındalıkla tarihi alanların ortaya çıkarılmasında yaptığımız çalışmalarla da gurur duyuyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak Bursa içinde tarihi ve turistik bir aksın oluşturulmasına da destek olacak, 3 medeniyetin izlerini taşıyan tarihi mirası yaşatmak bizim hedefimiz. Bu mekanları ayağa kaldırmak ve gelecek nesillere aktarmak için 11 yıldır aralıksız çalışıyoruz. Bu çalışmalar ile sivil mimari örneği yapılar, kültür merkezleri, tarihi konaklar hak ettiği değere yeniden kavuşuyor. 16. y.y.'dan gelen medreseler, hanlar, hamamlar ve tarihi çarşılar yapılan restorasyonlar ile yeniden aslına dönüyor. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ile de Osmanlı'nın kuruluş ve öncesi döneme dair fazla belge olmaması sebebiyle karanlıkta kalmış bir döneme ışık tutma çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

"Fetih Müzesi savaştan ziyade barışın resmi"

Uluslararası Panorama Konseyi Başkanı Seth Thompson'ın Bursa'ya yaptığı gezide dediği gibi Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin savaştan ziyade barışın bir resmi olduğuna dikkat çeken Başkan Dündar, “Yeşil bir şehir olarak Bursa, Türklerin sosyal yaşamından örnekler ve iki toplumun karşılaşması başarılı bir şekilde dünyanın en büyük kubbeli panoramasında tasvir edilmiştir. Bu başarıyı yerel ve uluslararası ziyaretçilerin de yüksek ilgileriyle tasdik etmesi bizi ziyadesiyle memnun etmektedir. Osmanlı ile büyüyen ve bir dünya imparatorluğunun ilk başkenti olan şehrimizin atıl ve görünmez kalan tarihi mekanlarını görünür kılma çalışmalarımız Hisar İçi ile sürmektedir. Hisar İçi, panorama resmimizde de görülen, surlarla çevrili yerleşim alanıdır. Hisar'ın; kaybolan cazibesinin yeniden kazandırılması, manevi ve kültürel mirasının, ekonomik canlılık ve sosyal hayatın korunması için ‘Yaşayan Tarih Hisar İçi' adı verilen bir plan hazırlayarak hedefler belirledik. Bu bölgede yapılan ve Hisar'ın arkeolojik değeri ve potansiyelini ortaya çıkaran kazılar bölgenin tarihi kimliğini canlandıran önemli bir proje olarak devam ediyor. Kazılarla ortaya çıkarılan Roma ve Osmanlı dönemlerine ait kalıntılar, “Hisar Arkeopark” adıyla müzeleştirilecektir. Bu müze de Panorama 1326 Bursa'yı tamamlayıcı özelliğe sahip olacaktır” diye konuştu.

Başkan Dündar, “Salgın olmasaydı ve konferans için Bursa'ya gelmiş olsaydınız sizlere tarihi ve kültürel mekanları gezdirmek isterdim” diyerek, “Yatırımlarımızla Bursa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini öne çıkarmak ve turizm alanında marka kent olmasına yönelik katkı sağlamak öncelikli hedeflerimizdendir. Böylelikle yerelde Bursa halkının, ulusalda ülkemizin, küresel anlamda da dünya kültür mirasının kazanacak olması bizim temel hedefimizdir. Bu çalışmalarla geçmişten gelen değerlerimiz tüm görkemleri ile yeni vizyon projelerimiz içerisinde var olmaya devam etmektedir. En başta da dediğim gibi salgın sebebiyle yapılan bu online konferansın son deneyimimiz olmasını diliyor, gelecek yıllar için de davetimizi tekrar ediyorum. Sizleri burada ağırlamaktan memnun olacağız” ifadelerini kullandı.

Konferansta, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin sanatsal ve mimari özellikleri görsel ve işitsel olarak katılımcılara aktarıldı. Fetih Müzesi hakkında övgü dolu sözler söyleyen katılımcıların, dile getirdikleri ortak ifadeler ise “Keşke Bursa'da olabilseydik ve hem Fetih Müzesi'ni hem de Bursa'nın tarihi ve kültürel noktalarını gezerek, lezzetli Türk yemeklerinden yiyebilseydik” oldu.