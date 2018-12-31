Fetih Müzesi dünyaya ismini duyurdu

Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerinden olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, sadece Bursa'nın değil Türkiye'nin gurur kaynağı oldu. Henüz kısa bir süre önce hizmete açılmasına rağmen Bursa'da gezilmesi gereken yerler listesinde ilk sırayı şimdiden alan Fetih Müzesi, 45 farklı ülke ve Türkiye'den 110 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Bursa'nın fethinin 3 boyutlu anlatıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olarak kısa sürede yurt içi ve yurt dışında ilgi odağı olmayı başardı. Tanıtım ziyaretlerinin sürdüğü 2 aylık süre içerisinde müzeyi, dünyanın farklı ülkelerinden birçok kişi görme fırsatı buldu. 42 metre açıklığındaki dev kubbe görenleri büyülerken, ekolojik mimarlık anlayışı da müzeye farklılık katıyor. Fetih Müzesi'nin turizmin yanı sıra tarihi ve kültürel anlamda da Bursa'ya hareketlilik kazandıracağını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kısa sürede birçok kişiyi müzede ağırladıklarını kaydetti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sadece Bursa'nın değil tüm Türkiye'nin gurur kaynağı olacak bir eseri hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Bursa'nın Uludağ, havlu, kestane şekeri gibi meşhur olan değerlerinin yanına Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni de ekledik. Artık insanlar Bursa'ya geldiklerinde Fetih Müzesi'ni gezmek istiyorlar. Henüz 2 aydır tanıtım gezilerine açık olan müzemizi şimdiden 100 binin üzerinde insan gezdi. Bakanlarımız, milletvekillerimiz, Makedonya Cumhurbaşkanı, Japonya Kyoto Belediye Başkanı, Bangladeş Savunma Bakanlığı yetkilileri, Dünya Tarihi Kentler Birliği üyeleri, Dünya Panoramalar Birliği üyeleri, STK'larımız, akademik odalar, muhtarlarımız, taksicilerimiz ve sektör temsilcilerimiz gibi yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz oldu. Müzeyi ziyaret eden herkes hayran kalarak ayrıldı. İnsanların bu tepkileri de bizlerin ne kadar özel bir eser yapmış olduğumuzu ortaya koyuyor” dedi.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, mimarî ve sanat özelliklerinin yanı sıra kültür merkezi olarak hizmet vermesiyle de dikkat çekiyor. Bünyesinde kurulan 4 bin kitaplı kütüphane Bursa'da önemli kültür noktalarından biri oldu. Bursa araştırmaları, edebiyat, felsefe, din, kültür ve sanat gibi çeşitli türde kitapların yer aldığı kütüphane, 24 kişilik çalışma ve 25 kişilik oturma alanından oluşuyor. Müzedeki 1000 kişi kapasiteli etkinlik alanı tiyatro gösterileri, konferans ve seminerlere ev sahipliği yapıyor.

Diriliş Ertuğrul kostümleri sergisi Fetih Müzesi'nde

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, yansıttığı tarihi değerlere uygun bir sergiye de ev sahipliği yapıyor. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminin anlatıldığı, Türkiye'de ve dünyada geniş izleyici kitlesine sahip olan Diriliş Ertuğrul dizisinde oyuncuların kullandığı kostümler ve aksesuarlar, Fetih Müzesi'nde kurulan sergi ile Bursalılarla buluştu. Reyting rekorları kıran dizide Ertuğrul Gazi, Turgut Alp, Bamsı, İbni Arabi ve Hayme Ana gibi karakterlerin kostümleri bu sergide yer alırken, sergiyi gezen vatandaşlar, dizide kullanılan pusat, balta, kalkan ve hançer gibi silahları da yakından görme fırsatı buluyor.

692 yıl öncesine yolculuk

Yeşil bina konseptinde inşâ edilen müze, mimarîsiyle herkesi kendine hayran bırakırken, misafirlerini tarihte yolculuğa çıkartıyor. Bursa'nın fethinin tasvir edildiği panoramik resmin yanı sıra Osmanlı döneminin önemli olaylarının resmedildiği kronolojik sergi salonunda yer alan 16 tablo, ziyaretçileri büyülüyor. Fetih Müzesi'nin kubbe bölümünde yer alan resim ziyaretçileri, 6 Nisan 1326 yılının öğle saatlerine götürüyor. Tam panoramik olmasından dolayı 12 saniyelik bir şaşkınlık yaşayan ziyaretçiler, tek tek incelikle çizilmiş 10 bin figürün arasında kayboluyor. Kubbe içi, kapalı bir mekana girildiği halde, bir şekilde tekrar üç boyutlu dış mekana çıkılmış duygusunu yaşatıyor. Ziyaretçiler panoramik resmi dikkatli incelediklerinde 692 yıl öncesinin Bursa'sına gidiyor ve farklı iki kültürün buluşmasına tanıklık ediyor. Bir tarafta doğuş aşamasındaki bir medeniyetin temsilcisi ilk Osmanlılar, diğer tarafta son günlerini yaşamakta olan Doğu Roma, yani Bizans.