Fetih Müzesi tarihî bir gün yaşadı

Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerinden olan Panorama 1326 Fetih Müzesi ziyaretçi rekorları kırmaya devam ediyor. Bursalıların yanı sıra şehre elen yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği Fetih Müzesi'ni çarşamba günü 6 bin 57 kişi ziyaret etti.

Bursa'da gezilmesi gereken yerler listesinde ilk sırayı şimdiden alan Fetih Müzesi'ni her gün yerli ve yabancı binlerce kişi ziyaret ediyor. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni görmek isteyen vatandaşlar, her gün müze önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Bursa'nın fethinin 3 boyutlu anlatıldığı, dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olan Fetih Müzesi'ni halk günü olarak belirlenen Çarşamba gününde 6 bin 57 kişi gezdi. Fetih Müzesi, bu rakam ile kendisine ait olan Bursa'daki müzeler arasındaki ziyaretçi rekorunu da kırmış oldu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin ziyaretçi rekorları kırmasından dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Bursa'nın Uludağ, havlu, kestane şekeri gibi meşhur olan değerlerinin yanına Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni de ekledik. Artık insanlar Bursa'ya geldiklerinde Fetih Müzesi'ni gezmek istiyorlar. Yerli ve yabancı binler ziyaretçimiz oldu. Müzeyi ziyaret eden herkes hayran kalarak ayrıldı. İnsanların bu tepkileri de bizlerin ne kadar özel bir eser yapmış olduğumuzu ortaya koyuyor” dedi.

Yeşil bina konseptinde inşa edilen müze, mimarisiyle herkesi kendine hayran bırakırken, misafirlerini tarihte yolculuğa çıkartıyor. Bursa'nın fethinin tasvir edildiği panoramik resmin yanı sıra Osmanlı döneminin önemli olaylarının resmedildiği kronolojik sergi salonunda yer alan 16 tablo, ziyaretçileri büyülüyor. Fetih Müzesi'nin kubbe bölümünde yer alan resim ziyaretçileri, 6 Nisan 1326 yılının öğle saatlerine götürüyor. Tam panoramik olmasından dolayı 12 saniyelik bir şaşkınlık yaşayan ziyaretçiler, tek tek incelikle çizilmiş 10 bin figürün arasında kayboluyor. Kubbe içi, kapalı bir mekana girildiği halde, bir şekilde tekrar üç boyutlu dış mekana çıkılmış duygusunu yaşatıyor. Ziyaretçiler panoramik resmi dikkatli incelediklerinde 692 yıl öncesinin Bursa'sına gidiyor ve farklı iki kültürün buluşmasına şahitlik ediyor.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, mimari ve sanat özelliklerinin yanı sıra kültür merkezi olarak hizmet vermesiyle de dikkat çekiyor. Bünyesinde kurulan 4 bin kitaplı kütüphane Bursa'da önemli kültür noktalarından biri oldu. Bursa araştırmaları, edebiyat, felsefe, din, kültür ve sanat gibi çeşitli türde kitapların yer aldığı kütüphane, 24 kişilik çalışma ve 25 kişilik oturma alanından oluşuyor. Müzedeki 1000 kişi kapasiteli faaliyet alanı tiyatro gösterileri, konferans ve seminerlere ev sahipliği yapıyor.