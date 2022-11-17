Fetih Müzesi ziyaretçi rekor kırdı

Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerinden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olma özelliğiyle kısa sürede büyük merak uyandırdı. Tarihi şehir Bursa'nın yeni kültür ve turizm durağı haline gelen dev yapı, ziyarete açıldığı günden bu yana 1 buçuk milyon kişiyi ağırladı. Yerli turistlerin yanı sıra 134 farklı ülkeden binlerce yabancı turistin de ziyaret ettiği Fetih Müzesi, hem Bursa'nın hem de Türkiye'nin tanıtımına önemli katkı sağladı.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, okulların ara tatile girmesiyle birlikte öğrencilerin en gözde ziyaret merkezlerinden biri oldu. Müze, günlük 3 bin 973 ziyaretçi sayısına ulaşarak bu anlamda yeni bir ziyaretçi rekoruna daha ulaştı. Yeşil bina konseptinde inşa edilen müze, mimarisiyle herkesi kendine hayran bırakırken, sanatsal çalışmalar ile de konuklarına duygu yoğunluğu yaşattı. Osmanlı döneminin önemli olaylarının resmedildiği kronolojik sergi salonunda yer alan 16 tablo ise, ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkartıyor. Fetih Müzesi'nin kubbe bölümünde yer alan resim ile vatandaşlar, tek tek incelikle çizilmiş 10 bin figürün arasında adeta kayboluyor, 696 yıl öncesinin Bursa'sını yaşıyor.

Türkiye'nin gurur kaynağı olan bir eseri hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, rekor sayının her geçen gün katlandığını vurgulayarak, herkesi müzeyi ziyaret etmeye davet etti.