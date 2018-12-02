Fetih Müzesi'nde “Diriliş” sergisi

Osmangazi Belediyesinin vizyon projesi Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi içinde kurulan ‘Diriliş Ertuğrul Kostümleri ve Aksesuarları' sergisi, dizi oyuncularının katılacağı açılışla ziyaretçilerle buluşacak.

Mimari ve sanatsal özellikleri ile Türkiye'nin gurur kaynağı olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, yansıttığı tarihi değerlere uygun bir sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminin anlatıldığı, Türkiye'de ve dünyada geniş izleyici kitlesine sahip olan Diriliş Ertuğrul dizisinde oyuncuların kullandığı kostümler ve aksesuarlar, Fetih Müzesi'nde kurulan sergi ile Bursalılarla buluşacak. Reyting rekorları kıran dizide Ertuğrul Gazi, Turgut Alp, Bamsı, İbni Arabi ve Hayme Ana gibi karakterlerin kostümleri bu sergide yer alacak. Ayrıca vatandaşlar, dizide kullanılan pusat, balta, kalkan ve hançer gibi silahları da yakından görme fırsatı bulacak.

4 Aralık Salı günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek olan ‘Diriliş Ertuğrul Kostümleri ve Aksesuarları' sergisinin açılışına dizide İlbilge Hatun karakterini canlandıran Hande Soral, Gündüz Bey rolüne hayat veren Arif Diren, Dragos rolüyle ekran karşısında gördüğümüz İlker Aksum ve Dumrul Alp rolündeki Edip Zeydan ile Melikşah Alp rolündeki Melikşah Özen katılacak.