Fetih Müzesi'nde “Gönüller Fatihi” Programı

Osmangazi Belediyesi, bu yıl 17'ncisini düzenlediği Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri çerçevesinde ‘Gönüller Fatihi Hazreti Muhammed adlı program gerçekleştirdi.

Osmangazi Belediyesi'nin Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu işbirliğiyle Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlediği programa, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Sevdanur Duman'ın sunuculuğunu yaptığı gecede konuşmacı olarak yer alan Prof. Dr. Mustafa Kara, “Dinin en büyük kelimesi imandır. Çünkü iman her zaman gönlü mesken tutar. Allah'ı sevmenin, muhabbet makamına ulaşmanın yolu da Kur'an-ı Kerim'de Resullah'a tabii olmaktan, onu izlemekten, onun yaptıklarını yapmaktan ve ona uymaktan geçer. Bu sebeple muhabbetullah damarımızı her zaman sıhhatli ve canlı tutmamız gerek” dedi.

Bütün fetihlerin şifresinin alçak gönüllülük olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kara, “Bunun en müthiş örnekleri, efendimizde ve daha sonra onu takip eden insanlardadır. Bursa'yı fethedenlerde bu tevazu ile ilerlemiştir. Silahlarla asla değil. Onun için 696 yıldır Bursa'da Ezan-ı Muhammed-i okunuyor. İnşallah, kıyamete kadar da okunacak” diye konuştu.

Muhteşem Tasavvuf Konseri

Konuşmaların ardından Mevlidhan Ömer Faruk Belviranlı, Koro Şefi Hakan Özlev eşliğinde Ramazan ayının manevi atmosferiyle bütünleşen bir tasavvuf musikisine imza attı. Yaklaşık 2 saat süren musikide birbirinden değerli tasavvuf eserlerini başarıyla seslendiren Belviranlı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile programı sonlandırdı. Büyük duygu seli yaşayan vatandaşlar adına hediye takdiminde bulunan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez ise Prof. Dr. Mustafa Kara ve Mevlidhan Ömer Faruk Belviranlı'ya programa katkılarından dolayı teşekkür etti.