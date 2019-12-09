Fetih Müzesi'nde Kazak esintisi

Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerinden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Kazakistan ekibine ev sahipliği yaptı.

Bursa'nın fethinin 3 boyutlu anlatıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olma özelliğiyle kısa sürede yurt içi ve yurt dışında ilgi odağı olmayı başardı. Yansıttığı tarihi değerlere uygun sergi, konferans, panel ve çeşitli toplantılara ev sahipliği yapan müze, son olarak Kazakistan Halk Dansları Ekibini ağırladı. Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 28'nci yılı münasebetiyle Sakarya Kazakistan Öğrenci Topluluğu'nun düzenlediği gösteride Bursalı sanatseverler farklı bir gün yaşadı.

Programın açılışında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin Bursa'ya yeni bir soluk aldırdığını belirterek, “Fetih Müzesi, kendine özgü mimarî yapısı ve sanat özellikleriyle Bursa sınırlarını aşan bir eser oldu. Tarihî şehir Bursa'mızın yeniden gündeme gelmesine vesile oldu. 1 yıllık süre içinde 99 farklı ülkeden 650 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladık. Ayrıca hizmete açılmasının ardından geçen yaklaşık 1 yıllık sürede 160'tan fazla faaliyet gerçekleştirildi. Burası bir müzenin ötesinde kültür merkezi olarak da faaliyet gösteriyor” dedi.

Belediye olarak yıl içerisinde Türk dünyasıyla ilgili çeşitli organizasyonlar düzenlediklerinin altını çizen Başkan Dündar, “Köklerimiz Orta Asya'dan buraya geliyor. Bizler, Orta Asya'ya gittiğimizde kendimizi buluyoruz. Çünkü Türk dünyasının ortak bir dili var. Belediye olarak bütün Türk halklarıyla buluşmalar tertip ediyor ve kardeşlik protokolleri imzalıyoruz. Böylesine önemli bir günde de Kazakistan Halk Dansları ekibini ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bizlere adeta görsel şölen yaşattılar. Ekibi yürekten tebrik ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi arttırsın. İnşallah bundan sonraki süreçte gerçekleştireceğimiz etkinliklerimizle ata yurdu ve ana yurdunu buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kazak ekip, gösteri sonunda izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Özellikle küçük şarkıcı Beisen Nurgeldi, “Sen Korkaksın” isimli şarkısıyla ilgi çekti.