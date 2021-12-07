Fetih Müzesi'nde Kazak esintisi

Osmangazi Belediyesi'nin Kök Tuğ Kazak Kültür Derneği ile ortaklaşa düzenlediği ‘Orta Asya'dan Osmangazi'ye Türk Dünyası Etkinlikleri' kapsamında gerçekleştirilen Sazgen Müzik ve Dans Topluluğu'nun konseri büyük beğeni topladı.

Bursa'nın yeni kültür ve sanat duraklarından olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30. yıldönümünde muhteşem bir konsere ev sahipliği yaptı. Sazgen topluluğu, Kazakistan Cumhuriyeti'nin özel ödüllü sanatçısı Tursunai Karakozhayeva'nın şefliğinde ve millî enstrümanlar eşliğinde Kazak şarkıları söyleyip danslar etti.

Konseri, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte Bursa ve çevre illerde eğitim gören Kazakistanlı öğrenciler de dinledi. Kazak ezgileri, şarkıları ve danslarıyla Sazgen topluluğu ilgi gördü.

Gecede bir konuşma yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türkiye ve Kazakistan'ın tarihî bağları olan iki ülke olduğuna dikkat çekerek, “Ortak kültüre sahip, aynı kökten gelen tek milletiz. Kardeş ülke Kazakistan'ın bağımsızlık yıldönümü kutlu olsun. Her iki devletin karşılıklı olarak attıkları siyasi ve kültürel adımlar, düzenlediğimiz bu faaliyetler bizim yeniden buluşmamıza katkı sağlamaktadır. 2022 Türk dünyası kültür başkenti olan Bursa'da bu tür faaliyetler daha da çoğalacak. Biz de Orta Asya'dan Osmangazi'ye Türk dünyası etkinlikleri ile iki ülke arasındaki bağları güçlendiriyoruz” dedi.

Kök Tuğ Kazak Kültürü Derneği Başkanı Lezzet Mülazımoğlu da, 30. yıl coşkularına ortak olduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür ederek, Kazak halk sazı dombra hediye etti.