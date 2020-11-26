Fetih Müzesi'nde ‘Pandemi Günleri' sergisi

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde çeşitli etkinliklere imza atan Osmangazi Belediyesi, son olarak vatandaşlardan gelen fotoğraflarla oluşturduğu ‘Pandemi Günleri' adlı fotoğraf sergisi düzenledi.

Yansıttığı tarihî değerlere uygun konferans, panel ve çeşitli toplantılara ev sahipliği yapan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, ‘Pandemi Günleri' adlı fotoğraf sergisiyle göz kamaştırdı. Koronavirüs salgını sürecini evlerinde geçiren vatandaşların gözüyle çekilen fotoğraflarda, pandemiyle birlikte hayatımıza giren yeni alışkanlıklar anlatıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Müze Direktörü Orhan Mollasalih, Panorama 1326 Bursa'da 176'ncı etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti. Mollasalih, “Bugüne kadar 118 ülkeden, 1 milyon 72 bin ziyaretçiye kapılarımızı açtık. Pandemiye rağmen birçok etkinliğe imza attık. Koronavirüs salgını sürecinde hayatımıza giren yeni alışkanlıkları vatandaşlarımız fotoğrafladı. Bizler de, bu fotoğrafları toplumsal hafızaya yerleşmesi açısından sergiye taşıdık. Sergimiz üç hafta boyunca devam edecek. Tüm vatandaşlarımızı sergimizi görmeye davet ediyorum” dedi.

Anlamlı sergi için emeği geçen herkesi tebrik eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Halil Döner de, “Belediye olarak, bu zorlu süreci renklendirmek için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Vatandaşlarımızın psikolojik olarak rahatlaması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu sergide, pandemi hayatımıza girdikten sonra bize neler öğrettiğini ve hayatımızda neler değiştiğini görebiliriz. Lütfen maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralını ihmal etmeyelim. İnşallah, bu süreci el birliğiyle atlatacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelasını basın mensuplarıyla birlikte kesen protokol, sergide yer alan eserleri inceledi.