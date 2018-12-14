Fetih Müzesi'nde yeni kültür hazinesi

Osmangazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde 4 bin kitap kapasiteli kütüphane hizmete açıldı.

Osmanlı'nın beylikten cihan devletine yolculuğunun temel taşlarından olan Bursa'nın fethinin 3 boyutlu anlatıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, aynı zamanda zengin kütüphanesiyle de şehrin önemli kültür merkezi oldu. Panoramik müzenin yanı sıra amfi sahnesi, konferans salonları ile yenilikçi müzecilik anlayışına uyum sağlayan yeşil bina sertifikalı dev yapıda, kütüphane bölümü ziyaretçilerini bekliyor. Bursa araştırmaları, edebiyat, felsefe, din, kültür ve sanat gibi çeşitli konu kitaplarını bünyesinde barındıran kütüphane, aynı zamanda 24 kişilik çalışma alanı ve 25 kişilik oturma alanından oluşuyor.

Bursa'nın tarihine ışık tutan Fetih Müzesi'nin zengin kütüphanesiyle de şehrin kültür hazinelerinden biri olacağını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Başta öğrencilerimiz olmak üzere vatandaşlarımızın nezih bir ortamda ders çalışmalarını ve zaman geçirmelerini amaçladığımız kütüphanemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Panorama 1326 Bursa, şehrimizin ilk panoramik müzesi olmasının yanı sıra ilk müze kütüphanesi olma özelliğini de taşıyor. Pazartesi günleri hariç haftanın her günü öğrencilerimiz buradan güzel bir şekilde yararlanarak, inşallah gelecekte ülkelerine ve ailelerine faydalı fert olacaklar” dedi.