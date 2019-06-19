Fetih Müzesi'ne ödül

Osmangazi Belediyesi'nin şehre kazandırdığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından ‘müze özendirme ödülü'ne lâyık görüldü.

Panorama 1326 Bursa, kısa sürede ilgi odağı olmayı başardı. Dünyanın tam panoramik en büyük müzesi olan dev yapı, bugüne kadar 500 bine yakın yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlarken, ödülleri de almaya başladı. Geçtiğimiz Mart ayında Su ve Teknoloji Derneği tarafından ‘şehir ve çevre uyum ödülü'ne lâyık görülen Fetih Müzesi, yeni bir ödülün sahibi oldu. Tarihî Kentler Birliği'nin İstanbul'da gerçekleştirilen meclis toplantısında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ne müze özendirme ödülü verildi. “Çevre dostu yeşil bina” özelliğiyle dikkat çeken müzenin mimari ve teknik özelliklerinin yer aldığı tablo, meclis toplantısında sergilendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin de katıldığı toplantıda Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ödülü Tarihî Kentler Birliği Başkanlığı'na seçilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün elinden aldı. Fetih Müzesi'nin ziyarete açıldığı günden itibaren dikkat çekmeye devam ettiğini belirten Başkan Dündar, “Şehrimiz için kalıcı bir eser olan müzemiz, Tarihî Kentler Birliği tarafından müze özendirme ödülüne layık görüldü. Aldığımız bu ödül, Bursa'mızın tanıtımı adına önemli bir eser olduğunu ortaya koyuyor. Panorama 1326 Bursa, mimarîsi ve tarihi konusuyla dikkat çekti. Şehrimizin turizm konusunda yeni bir yol almasına, yeni hedefler koymasına önemli bir adım oldu. Orijinal bir anıt eser olan müzemizin daha birçok prestijli ödülü alacağına inanıyorum” dedi.

Bu arada, Tarihi Kentler Birliği'nin meclis toplantısında Başkan Dündar da encümen üyeliğine seçildi.