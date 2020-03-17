Fetih Şenlikleri de iptal edildi

Bursa'nın fethinin 694.yıldönümü sebebiyle düzenlenecek olan Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'nin tüm programları korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildi. .

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar 3 Nisan günü başlaması planlanan ve bu yıl Osmangazi Belediyesi tarafından 16.kez düzenlenecek şenliklerin iptal edildiğini açıkladı.

Fetih şenliklerinin iptal edildiğini, yoğun katılımlı halk yürüyüşü, Uluslararası yarı maraton, halk koşusu, at yarışları ve köy şenliklerinin iptal edildiğini ifade eden Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Tedbirler kapsamında 3-19 Nisan arasında yapılacak şenliklerin tüm programlarını iptal ettik. Virüsle mücadeledeki büyük seferberliğe biz de katkı yapacağız" dedi.

Osmangazi Belediyesi olarak halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde, meydanlarda, çarşılarda, camilerde gerekli dezenfekte işlemlerini 3-4 gündür yoğun şekilde sürdürdüklerini hatırlatan Dündar, "Çarşılarda, pazarlarda hareketlilik var. Sirkülasyonun olduğu yerleri ilaçlayarak, dezenfekte ederek gerekli hijyenik ortamı sağlıyoruz” dedi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün çarşı ve pazarlarda geçmişte rutin olarak ciddi temizlik çalışması yürüttüğünü hatırlatan Başkan Dündar, “Vatandaşlarımızın güvenliğini ön planda tutarak gerekli tedbirleri alıyoruz. Kamu hizmetlerimiz devam ediyor. Ancak bilgi evleri, kültür merkezlerimiz kapalı. Belediyemiz açık. Belediyemizle ilgili bir çok hizmeti elektronik ortama taşımıştık. E-devlet üzerinden ya da Osmangazi Belediyesi'nin elektronik portalından vatandaşlarımız bir çok konuyu kolayca halledebiliyor” diye konuştu.

Vatandaşların 14 altın kurala uymasını da isteyen Başkan Dündar, “Vatandaşlarımız yoğun ve kalabalık ortamlara girmesinler. Belirli bir süre vatandaşlarımız uyarıları dikkate almalı. Bu tedbirleri uyguladığımız sürece Avrupa'nın diğer ülkelerinde yaşanan sıkıntıları biz yaşamayacağız. Ülke güvenliği açısından hükümetimizin çağrılarına vatandaşlar uymalı. Devletimiz hem yurt dışından gelenler, hem de virüsle ilgili gelişmeler hakkında şeffaf ve açık bir şekilde gerekli paylaşımı yapıyor” diye konuştu.