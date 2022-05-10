Fetih Şenlikleri'nin kazanan fotoğrafları belli oldu

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 17'incisi düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraflar belli oldu.

Bursa'nın, beylikten cihan devletine uzanan şanlı tarihinin altın anahtarı, imparatorluğun ilk kapısı, Payitaht Şehir Bursa'nın fethinin 696'ncı yılında Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen fotoğraf yarışmasının sonuçları belli oldu. Fotoğraf severlerin büyük ilgi gösterdiği yarışmaya 145 kişi 558 eserle başvuru yaptı. Jüri üyeleri Alper Keskin, Ergun Karadağ, Gülşah Cebelli Öncel, Galip Çetiner, Prof. Dr. Oktay Çolak, Özcan Taras, Serpil Savaş ve Fahrettin Beceren'in yaptığı değerlendirme sonucunda sayısal (dijital) kategorisinde birincilik ödülü Ömer Koşukavak'ın olurken, ikincilik ödülü Ahmet Turan Biter'in, üçüncülük ödülü ise Şevki Karaca'nın oldu.

Mansiyon ödüllerini ise Alaattin Şenol ve Meral Kızrak kazandı. Dron fotoğrafı kategorisinde ise birincilik ödülünü Ahmet Aslan elde ederken, ikincilik ödülü Murat İbranoğlu, üçüncülük ödülü ise Ahmet Çetintaş'ın oldu. Mansiyon ödüllerini ise Mustafa Kılıç ve Esengül Alıcı kazandı.

Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu 10 tanesi ödül kazanan fotoğraflar olmak üzere toplam 50 eser sergilenmeye layık görüldü. Dereceye giren eser sahipleri için 13 Nisan Cuma saat 15.00'da Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde ödül töreni düzenlenecek.