Fetih yürüyüşüne ünlü yağmuru

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenecek olan Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri çerçevesinde yapılacak yürüyüşe ünlü yağacak.

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenecek olan Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri 5 Nisan Cuma günü başlayıp 21 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek. Her yıl olduğu gibi bu sene de büyük bir coşkuyla gerçekleşen Fetih Yürüyüşüne Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncuları damgas vuracak. Tophane Meydanı'nda saat 16.00'da yapılacak olan açılış töreninin ardından Kamberler Parkı'nda son bulacak Fetih Yürüyüşüne, Hakan Selim (Günkut), Nurettin Sönmez (Bamsı), Emre Üçtepe (Osman), Burçin Abdullah (Hafza Hatun), Ayberk Pekcan (Artuk Bey), Ali Buhara MEte (Mergen) ve Oğuzhan Yarımay (Oğuz Alp)'ın katılacağı öğrenildi.